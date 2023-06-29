Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: руководство комбината подозревают в махинациях

ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генерального прокурора сообщило о подозрении руководству и начальникам отделов ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", который принадлежит беглому олигарху Константину Жеваго.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины.

Подозрение получили шесть человек - руководство правления комбината, начальники отделов через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, а также руководство фирмы-прокладки через которые происходили махинации.

Как уточняют в СБУ, на основании собранных доказательств объявлено подозрение директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а кроме того - экс-руководителю и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору.

Указанные лица подозреваются в

завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерах

совершении сделок с имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем. Данное обстоятельство отягощено тем фактом, что махинации совершались организованной группой и в особо крупном размере.

Следствие установило, что должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 миллионами гривен от добычи и дальнейшей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

В частности, топ-менеджмент продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых.

Наличные от продажи выводилась через конвертцентры и распределялась между участниками преступной группы.

Сейчас проведено 15 обысков на территории города Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в офисных помещениях и по месту жительства топ-менеджеров ЧАО "Полтавский ГОК", фирмах прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.

Решается вопрос о применении указанным лицам меры пресечения.

Максимальное наказание по указанным слочинами предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напоминаем:

В конце апреля 2023 года Верховный суд оставил Жеваго 40% Полтавского ГОКа. Признать недействительным договор 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината компанией Ferrexpo, контролируемой Жеваго, требовали бывшие акционеры ПГОКа.

15 мая антикоррупционные органы задержали главу украинского Верховного Суда Всеволода Князева.



Князев был схвачен на трехмиллионной взятке, и подозревается в том, что получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго причастен к делу о взятке для председателя Верховного Суда Всеволода Князева и других судей ВС.