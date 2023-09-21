У Рівному росіяни поцілили в енергетичну інфраструктуру, у частині міста немає світла
Четвер, 21 вересня 2023, 09:24 -
В результаті масованої російської атаки 21 вересня, на Рівненщині є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Частина Рівненського району без електроенергії.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Він уточнив, що бригади "Рівнеобленерго" працюють над відновленням електроенергії.
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Також Коваль повідомив, що внаслідок удару постраждала СТО і 5 автівок, які перебували на її території.
Нагадаємо:
Вранці 21 вересня внаслідок чергової масованої російської атаки у Дарницькому районі Києва пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
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Економічна правда
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