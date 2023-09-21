Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури у Києві

Вранці 21 вересня внаслідок чергової масованої російської атаки у Дарницькому районі Києва пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив голова КМДА Віталій Кличко у Telegram.

За словами очільника міста, у Дарницькому районі столиці всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. Постраждали 7 людей.

Крім цього, у Святошинському районі Києва були перебої з електропостачанням, наразі його вже відновили.

У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку.

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У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю, у Києві та Київській області виникли пожежі через падіння уламків ракет, є влучання у Львівській та Рівненській областях.