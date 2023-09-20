Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинских беженцев до 2025 года

Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев в Европейском Союзе до 3 марта 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Комиссия считает, что причины временной защиты остаются, и поэтому его следует продолжить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию", – говорится в сообщении.

Теперь предложение Европейской комиссии должен одобрить Европейский совет.

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Директиву ЕС о временной защите активировали, чтобы принять миллионы беженцев из Украины. Она должна была действовать до марта 2024 года.

Между тем представитель правительства Петр Мюллер заявил, что Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку украинцев, сбежавших от агрессии РФ против Украины.

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Напоминаем:

За первое полугодие 2023 года количество украинских беженцев за границей выросло на 300-500 тысяч человек.