Минобороны требует от поставщика возмещения 446 миллионов за некачественные сухпайки
Министерство обороны подало иск к предприятию, которое поставляло некачественные сухпайки армии, о взыскании предоплаты и пени на более 456 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Договор с предприятием был заключен марта 2022 года для обеспечения Киевского гарнизона.
"Компания неоднократно нарушила условия договора, в результате чего в декабре 2022 года Министерством обороны Украины подан иск к предприятию о взыскании предварительной оплаты и пени на общую сумму 456, 660 млн грн (430 млн - сумма договора, 26,660 млн - пеня)", - отмечают в Минобороны.
Хозяйственный суд Киева принял решение об аресте счетов компании 9 января 2023 года. В феврале к делу был привлечен Офис генерального прокурора.
В министерстве добавляют, что 1 сентября суд удовлетворил требования о расторжении дополнительного соглашения с поставщиком, 6 сентября будет рассматриваться иск Минобороны к компании по основному договору.
Напомним:
В период с июля по август Министерство обороны заключило ряд соглашений на поставку зимней одежды для военнослужащих на 1,28 млрд грн.
ГБР сообщило о подозрении должностному лицу Минобороны, который допустил убытки государства на 15 млн гривен.