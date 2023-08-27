Міноборони закупило зимовий одяг для ЗСУ на 1,3 мільярда

У період з липня по серпень Міністерство оборони уклало низку угод на постачання зимового одягу для військовослужбовців на 1,28 млрд грн.

Про це повідомляють "Наші Гроші", з посиланням на дані в системі "Прозорро".

Зазначається, що Міноборони замовило умундирування для щонайменше 235 тис солдатів, але частину тендерів довелося скасувати через відхилення міністерством усіх пропозицій учасників.

"Штани замовляли по ціні від 2 046 до 2 598 гривень за штуку (56-71 доларів по курсу Нацбанку), куртки – по 2 823-3 274 грн (77-90 доларів по курсу Нацбанку)", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Загалом підряди отримали десять українських компаній, серед яких більшість вже були постачальниками Міноборони.

Видання зазначає, що одній компанії вдалось суттєво збільшити свої тендерні успіхи.

"Йдеться про ТОВ "Ніка-текст плюс". До вторгнення ця фірма виграла тендери на суму менше 10 млн грн. А зараз відразу отримала замовлення на 222 млн грн.Київська фірма "Ніка-тест плюс" належить Богдані Сидоренко з Одеси. За даними аналітичної бази "Clarity-project", контактною особою фірми була Марія Гадач", – повідомляють "Наші Гроші".

Реклама:

У системі "Youcontrol" вказується, що у реєстрах є Гадач Марія – по батькові Олексіївна.

Видання додає, що так звуть колишню директорку ТОВ "Видавництво "Мега-прес" Юрія Ганжи, Олега Свірка та Євгенія Скляра.

Олег Свірко у 2015 році очолював тендерний комітет Міністерства оборони. Марія Гадач у той період працювала у Департаменті закупівель Міноборони, пояснює видання.

"У березні 2023 року Свирко був обраний до складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України від громадської організації "Сорорітас". Ця організація заснована Тетяною Локацькою і Христиною Морозовою, відомими як спікери партії "Демократична сокира", – підкреслюють "Наші гроші".

Нагадаємо:

На засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України розповіли, що при скандальній закупці курток і штанів для ЗСУ була задіяна схема поламаного інвойса, фірма-постачальник, ймовірно, була створена спеціально під цю поставку, а близько 120 тисяч комплектів форми наразі вже у військових.

Железняка обурили слова Резнікова про те, що нібито розслідування щодо зимових курток для ЗСУ не відповідає дійсності і опубліковані у ЗМІ інвойси – "це вигадка".

10 серпня видання Дзеркало тижня повідомило, що в 2022 році турецька компанія продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових.

У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Там видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.

10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.