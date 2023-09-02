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"Дія" получила специальную награду за дизайн на UX Design Awards

Суббота, 2 сентября 2023, 14:57 - Игорь Пилипив

Дизайн приложения "Дія" получил специальную наград UX Design Awards, в которой было представлено более 540 проектов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наша команда с самого создания "Дії" уделяет много внимания дизайну. Чтобы вы еще проще и комфортнее пользовались приложением, каждая кнопка была удобной, а поиск необходимой услуги длился несколько секунд", - отметил министр.  

На UX Design Awards были представлены более 540 проектов из 54 стран, среди которых - сайты, приложения и прототипы. 

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Министр добавил, что полученная награда - победа "каждого из нас", ведь "Дія" принадлежит каждому украинцу. 

Напомним:

На портале государственных услуг "Дія" запустили инструмент подтверждения или повышения квалификации моряка после бета-тестирования услуги.

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В "Дію" вернули и усовершенствовали услугу изменения регистрации места жительства.

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