Турция объявила о намерении строить АЭС с Китаем, отказав России

Соглашение Турции с Китаем о строительстве новой атомной электростанции вскоре будет завершено, соответственно Анкара ответит отказом Российской Федерации, которая претендовала на получение этого проекта.

Об этом сообщает Al-Monitor.

"Ядерная энергетика является важной частью энергетического планирования Турции. Южнокорейские компании и "Росатом" выражали заинтересованность в строительстве", - говорится в сообщении.

В то же время министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил журналистам, что Анкара уже ведет переговоры с китайской компанией по этому вопросу и что соглашение может быть завершено "через несколько месяцев".

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Хотя еще в июле Байрактар заявлял, что Анкара ведет переговоры в том числе с Россией о строительстве второй и третьей атомных электростанций Турции.

Как отмечает издание, отказ, который получила Россия, является для нее тем более неприятным, что РФ получила от Анкары только один заказ на строительство АЭС, в то время как Турция планирует строить уже третью атомную электростанцию, выбирая себе других партнеров.

К тому же отмечает издание, комментарии Байрактара по определению подрядчика для строительства АЭС, прозвучала на фоне улучшения отношений между Китаем и Турцией.

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Напоминаем:

Ранее Россия пыталась использовать строительство первой турецкой атомной электростанции "Аккую", которая является критически важной для Турции, для традиционного российского шантажа. После того, как отношения между двумя странами ухудшились в ноябре 2015 года, когда над Сирией был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24 российской авиагруппы, РФ остановила строительство.

На сегодня же компания "Росатом" перечисляет своим дочерним компаниям, которые занимаются строительством АЭС в Турции, средства с помощью банков, попавших под санкции.

Кроме того, Энергетическая компания Akkuyu Nukleer AS, контролируемая корпорацией "Росатом", в июле прошлого года разорвала свой контракт с турецким строителем IC Ictas в пользу российского TSM Enerji по завершению строительства АЭС на территории Турции.

Представители IC Ictas обвиняли "Росатом" в умышленной попытке снизить количество турецких подрядчиков в проекте.