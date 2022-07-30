Россияне продолжают строить электростанцию ​​в Турции, проводя средства через подсанкционные банки

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Российская государственная компания "Росатом" продолжает перечислять средства своей дочерней компании, строящей электростанцию ​​в Турции, через банки под санкциями.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что стоимость будущей электростанции составит 20 млрд. дол. Транзакции между компаниями осуществляются через подсанкционные банки – Сбербанк и Совкомбанк.

В частности, на прошлой неделе россияне перечислили 5 млн долл. турецкой компании Akkuyu Nuclear JSC.

Электростанция считается критически важной для Турции – в стране хотят удовлетворить постоянно растущие потребности в энергии. Эта АЭС может обеспечить 10% внутреннего спроса страны на электроэнергию, если все четыре реактора заработают.

Проект продолжает получать финансирование финансирования от российских Сбербанка и Совкомбанка, попавших под санкции Запада. В то же время "Росатом", как и его дочерняя компания, строящая АЭС, санкций избежали.