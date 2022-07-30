Все разделы
Укр / Рус

Россияне продолжают строить электростанцию ​​в Турции, проводя средства через подсанкционные банки

Суббота, 30 июля 2022, 13:48 - Экономическая правда
 
ERIC PIERMONT/AFP via Getty Images

Российская государственная компания "Росатом" продолжает перечислять средства своей дочерней компании, строящей электростанцию ​​в Турции, через банки под санкциями.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что стоимость будущей электростанции составит 20 млрд. дол. Транзакции между компаниями осуществляются через подсанкционные банки – Сбербанк и Совкомбанк.

В частности, на прошлой неделе россияне перечислили 5 млн долл. турецкой компании Akkuyu Nuclear JSC.

Электростанция считается критически важной для Турции – в стране хотят удовлетворить постоянно растущие потребности в энергии. Эта АЭС может обеспечить 10% внутреннего спроса страны на электроэнергию, если все четыре реактора заработают.

Проект продолжает получать финансирование финансирования от российских Сбербанка и Совкомбанка, попавших под санкции Запада. В то же время "Росатом", как и его дочерняя компания, строящая АЭС, санкций избежали.

ВИДЕО ДНЯ
Россия Турция банки санкции
Материалы по теме
Renault оценила потери от выхода из России в 2,2 миллиарда евро 29 июля 2022, 18:50
В Турции заявили, что пока не рассматривают сотрудничество с РФ по производству Bayraktar 29 июля 2022, 17:52
Кулеба разочарован, что греческие компании помогают РФ с перевозкой нефти 29 июля 2022, 17:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте