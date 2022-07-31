АЭС для Росатома в Турции вместо турецкой компании будет строить российская

Энергетическая компания Akkuyu Nukleer AS, контролируемая корпорацией "Росатом", расторгла свой контракт с турецким строителем IC Ictas в пользу российского TSM Enerji по завершению строительства АЭС на территории Турции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Четких аргументов аннулирования контракта с IC Ictas российская сторона не предоставляет, однако отмечает, что выполняющие проект подрядчики должны обладать компетентностями для выполнения работ в интенсивном темпе.

Представители IC Ictas обвиняют Росатом в умышленной попытке снизить количество турецких подрядчиков в проекте. Днем ранее генеральный директор Akkuyu Nukleer Анастасия Зотеева, апеллируя к бывшему подрядчику, заявила, что доля турецких компаний в проекте наоборот растет.

Пока неизвестно повлияет ли смена подрядчика на график строительства АЭС, первый энергоблок которой Турция планирует запустить уже в 2023 году.

Напомним:

Компания "Росатом" перечисляет своим дочерним компаниям, занимающимся строительством АЭС в Турции, средства с помощью попавших под санкции банков из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Также Россия уже прекращала работу по строительству первой турецкой атомной электростанции "Аккую" после того, как отношения между двумя странами ухудшились. Это стало следствием событий 24 ноября 2015, когда над Сирией был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24 российской авиагруппы. По данным турецких властей, российский самолет, прежде чем его сбил турецкий истребитель F-16, не реагировал на предупреждение.