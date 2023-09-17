Госсекретарь США и Генсек ООН обсудили "зерновую инициативу"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, обсудив "зерновую инициативу" и войну РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Отмечается, что Госсекретарь США провел разговор с Генсеком ООН накануне 78-й сессии Генеральной Ассамблеи, во время которой стороны обсудили широкий круг вопросов, включая Черноморскую зерновую инициативу и войну России против Украины.

Кроме того, Блинкен поделился информацией о проведенных в США параллельных мероприятиях, посвященных борьбе с угрозой синтетических наркотиков, использованию искусственного интеллекта для продвижения Целей устойчивого развития ООН, а также привлечению частного капитала к крупным инфраструктурным проектам.

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Напомним:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил о готовности делать все возможное для восстановления черноморской "зерновой инициативы" и намерен обсудить этот вопрос со всеми сторонами соглашения на полях генассамблеи.

ООН ведёт тайные переговоры с Российской Федерацией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление зерновой сделки террористическому режиму Владимира Путина будут отменены краеугольные санкции, введённые после широкомасштабного вторжения в Украину.

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