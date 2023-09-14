Генсек ООН збирається обговорити "зернову угоду" з Зеленським, Ердоганом та Лавровим

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив про готовність робити все можливе для відновлення чорноморської "зернової ініціативи" тв має намір обговорити це питання з усіма сторонами угоди на полях генасамблеї.

Про це він сказав на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Наступного тижня я прийматиму президента Зеленського, президента Ердогана , міністра Лаврова. І, безумовно, це питання обговорюватиметься", - ззанчив генсек ООН.

"Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив", - додав він.

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Настіпного тижня глави держав і урядів зберуться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на Генасамблею.

Нагадуємо:

ООН веде таємні переговори з Російською Федерацією про укладання угоди, у рамках якої в обмін на відновлення зернової угоди терористичному режиму Володимира Путіна будуть скасовані наріжні санкції, запроваджені після широкомасштабного вторгнення в Україну.

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