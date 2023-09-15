Еще 2 страны ЕС проверят iPhone 12 на повышенный уровень радиации после запрета продаж во Франции

Нидерланды и Германия вслед за Бельгией заявили, что рассмотрят вопрос о том, что iPhone 12 излучает слишком много электромагнитного излучения, после того как Франция отдала приказ Apple прекратить продажи.

Об этом сообщает BBC.

Французское национальное агентство частот (ANFR) заявило во вторник, что испытания на iPhone 12 обнаружили излучение выше допустимого.

Нидерландское агентство цифровой инфраструктуры (RDI) заявило, что на основании французских тестов нет сомнений, что уровни радиации были превышены. RDI заявил, что свяжется с Apple, но добавил, что острого риска для безопасности нет.

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Немецкое сетевое агентство BNetzA сообщило, что французское расследование может привести к мерам, которые будут применяться ко всем странам-членам ЕС.

Напоминаем:

Франция приказала Apple прекратить продажу iPhone 12 из-за чрезмерного электромагнитного излучения.

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Правительство Бельгии рассмотрит потенциальные риски для здоровья, связанные с iPhone 12 после того, как Франция запретила продажи из-за нарушений предельных норм радиационного облучения.