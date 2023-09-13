У Франції наказали припинити продаж iPhone 12 через підвищену радіоактивність

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Франція наказала Apple припинити продаж iPhone 12 через надмірне електромагнітне випромінювання.

Про це пише ВВС.

Зазначається, що французький наглядовий орган, який регулює радіочастоти, також наказав Apple виправити існуючі телефони. Ці заходи вживаються через занадто високий рівень радіації, який перевищує норму. Відповідні висновки будуть передані іншим регуляторам.

"Регулятор порадив Apple, що якщо компанія не може вирішити проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення, вона повинна відкликати кожен iPhone 12, коли-небудь проданий в країні", - йдеться у повідомленні.

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Вперше iPhone 12 був випущений у вересні 2020 року, і він досі продається по всьому світу.

Apple повідомила BBC, що оскаржує таке рішення, і заявила, що надала регулятору результати лабораторних досліджень самого технологічного гіганта та третіх сторін, які показують, що пристрій відповідає всім відповідним правилам.

У заяві компанії йдеться, що iPhone 12 був визнаний таким, що відповідає нормам щодо рівня випромінювання у всьому світі.

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Французький регулятор вимагає перевірити рівень поглинання пристроїв в двох режимах використання: в тісному контакті з тілом людини і коли телефон трохи далі, наприклад, у сумці або кишені піджака.

Показник SAR (рівень випромінювання мобільних пристроїв) для першого режиму перевищує встановлений ліміт, водночас для другого режиму він не перевищує.

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Економічна правда