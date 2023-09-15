Отчеты об использовании Маском Starlink выявили серьезные проблемы в сфере нацбезопасности - Bloomberg

Комитет американского Сената по вооруженным силам, который расследует ограничение Илоном Маском работы спутникового интернета Starlink возле оккупированного россиянами Крыма, чтобы сорвать атаку Украины, говорят о выявленных серьезных проблемах с ответственностью в сфере нацбезопасности.

Об этом пишет Bloomberg.

Председатель комитета Джек Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink разоблачили "серьезные вопросы ответственности за национальную безопасность, и комитет занимается этим вопросом".

Рид также сообщил, что комитет рассмотрит этот вопрос в более широком объеме, в частности, об "огромной роли, которую господин Маск и его компания взяли на себя".

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"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", - сказал Рид.

Другие сенаторы-демократы в комитете требуют от Министерства обороны ответов, почему именно Маск, а не чиновник правительства США, решал, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

Bloomberg напоминает, что ранее на этой неделе Маск заявил, что расширил бы действие Starlink для украинцев в Крыму, если бы президент Джо Байден приказал ему это сделать, но такой директивы не было.

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Маск заявил, что Starlink для Крыма отключили из-за санкций США против России.

Напоминаем:

Ранее телеканал CNN, который получил в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, заявил, что Илон Маск сорвал украинскую атаку на Севастополь в 2022 году, отключив Starlink.

Впоследствии Маск заявил, что передал часть оборудования и услуг Starlink под контроль Пентагона.