Все разделы
Укр / Рус

Илон Маск сорвал украинскую атаку на Севастополь в 2022 году, отключив Starlink - CNN

Четверг, 7 сентября 2023, 17:24 - Лия Ильченко

В 2022 году Маск тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.

Об этом сообщает телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, которая официально поступит в продажу 12 сентября. 

Из него следует, что в 2022 году Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе с помощью надводных дронов.

По словам журналиста, украинские подводные дроны с взрывчаткой якобы "приблизились к российскому флоту", но затем "безвредно выбросились на берег".

Реклама:

Айзексон пишет, что решение Маска было вызвано страхом перед ответным ударом России. Глава SpaceX якобы общался с российскими чиновниками и был уверен после этих разговоров, что Россия в подобной ситуации может применить ядерное оружие.

В биографии приводятся слова миллиардера, который пояснил, что спутниковая сеть не предназначена для конфликта.

"Starlink был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе, творить мирные дела, а не наносить удары дронами", - говорится в материале.

Реклама:

Украинская сторона якобы пыталась переубедить бизнесмена, но тот не поддавался. 

При этом CNN не удалось получить комментарий самого Илона Маска и подтвердить опубликованную информацию.

Напоминем:

30 июля 2023 года стало известно, что Министерство обороны США купит у компании Маска 400-500 терминалов Starlink, при использовании которых ведомство само сможет определять, где и как они могут использоваться.

SpaceX
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Маск занял 1 миллиард долларов у SpaceX тогда же, когда покупал Twitter – WSJ 6 сентября 2023, 11:08
NYT: Пентагон приобретет Украине терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать 30 июля 2023, 10:00
SpaceX запустила на орбиту крупнейший в мире коммерческий спутник 29 июля 2023, 18:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте