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Украина и Южная Корея договорились о кредитовании для привлечения корейских инвестиций

Четверг, 14 сентября 2023, 19:57 - Игорь Пилипив
 
фото: ОП

Украина и Южная Корея подписали соглашение, которое предусматривает предоставление льготных кредитов для реализации проектов в Украине с участием корейских компаний.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента. 

"В присутствии Президента Украины и министра земель, инфраструктуры и транспорта Кореи было подписано Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Корея относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF)", - говорится в сообщении. 

Согласно договору предусмотрено предоставление льготных кредитов для реализации проектов в Украине с участием корейских компаний. 

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Соглашение с украинской стороны было подписано первым вице-премьер-министром, министром экономики Юлие Свириденко, а с корейской - Послом Республики Корея в Украине Ким Хьонг То.

Президент Зеленский поблагодарил корейскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и принятые решения о предоставлении весомой практической помощи нашей стране.

"Благодарен за решение правительства Республики Корея о выделении Украине финансовой поддержки в размере 2,3 миллиарда долларов США на восстановление и реконструкцию. Это даст ощутимый толчок для развития украинской инфраструктуры", - отметил Зеленский.

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Кроме того, Зеленский призвал корейский бизнес к активной работе на украинском рынке и участию в реализации проектов в сферах развития атомной и возобновляемой энергетики, машиностроения, автомобильной промышленности, добычи лития, нефтепереработки, "зеленой" металлургии, железнодорожного транспорта, водных ресурсов и местной инфраструктуры.

Напомним:

Южная Корея с начала большой войны предоставила Украине 10 грузов гуманитарной помощи энергетическому сектору и заинтересована в инвестициях в восстановление энергосектора.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол заявил о предоставлении Украине 2,3 млрд долл финансовой помощи на восстановление с 2025 года.

Зеленский кредиты инвестиции
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