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Південна Корея інвестуватиме в відновлення українського енергосектору

Четвер, 14 вересня 2023, 11:15 - Анастасія Жарикова

Південна Корея з початку великої війни надала Україні 10 вантажів гуманітарної допомоги енергетичному сектору та зацікавлена в інвестиціях в відновлення енергосектору.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, Україна отримала 20 резервних електростанцій і 5 міні-екскаваторів, які використовуються, зокрема, у межах масштабної ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах. 

Крім цього, ПрАТ "Укргідроенерго" і Корейська корпорація водних ресурсів (K-water) уклали Меморандум, яким передбачається співпраця в експериментальному проєкті з відновлення Каховської ГЕС.

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Напередодні міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з корейською делегацією на чолі з міністром землі, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі Рьонгом. 

Представникам Кореї продемонстрували наслідки прицільних російських атак, яких зазнали енергетичні об’єкти, та стан енергосистеми України.

Під час зустрічі сторони підтвердили взаємну зацікавленість у подальшій співпраці у сфері гідроенергетики, а також обговорили співпрацю в ядерній галузі та потенціал співпраці у сфері відновлюваних джерел енергії, зокрема вітрової і сонячної енергетики.

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Міністр Вон Хі Рьонг наголосив на зацікавленості корейських інженерних та конструкторських компаній в інвестиціях у відновлення українського енергосектору. 

Незабаром Україну також має відвідати міністр торгівлі, промисловості та енергетики Руспубліки Корея.

У межах його візиту планується обговорення конкретних проєктів співпраці з відновлення українського енергосектору з огляду на необхідність впровадження механізмів децентралізації генерації, а також систем обліку і розумного споживання електроенергії в Україні.

Нагадуємо:

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол заявив про надання Україні 2,3 млрд дол фінансової допомоги на відновлення з 2025 року. 

Міненерго Україна енергетика світ війна
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