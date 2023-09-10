Південна Корея надасть Україні 2,3 мільярда доларів фінансової допомоги

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол заявив про надання Україні 2,3 млрд дол фінансової допомоги на відновлення з 2025 року.

Про це повідомляє Yonhap.

Відповідну заяву Юн зробив під час сесії саміту G20 у Нью-Делі.

Відповідно, Південна Корея надасть початкові 300 млн дол вже у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решту 2 млрд дол у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року.

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"Це продемонструє нашу відповідальну роль як провідної світової держави у наданні допомоги для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутньому відновленні України", - сказав представник президента.

Нагадаємо:

Південна Корея збільшить обсяг допомоги для України у 2023 році до 150 млн доларів.

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Південна Корея наступного року надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів) – у вісім разів більше, ніж цього року.