Всі розділи
Укр / Рус

Південна Корея надасть Україні 2,3 мільярда доларів фінансової допомоги

Неділя, 10 вересня 2023, 13:45 - Ігор Пилипів

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол заявив про надання Україні 2,3 млрд дол фінансової допомоги на відновлення з 2025 року. 

Про це повідомляє Yonhap.

Відповідну заяву Юн зробив під час сесії саміту G20 у Нью-Делі.

Відповідно, Південна Корея надасть початкові 300 млн дол вже у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решту 2 млрд дол у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року.

Реклама:

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як провідної світової держави у наданні допомоги для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутньому відновленні України", - сказав представник президента.

Нагадаємо: 

Південна Корея збільшить обсяг допомоги для України у 2023 році до 150 млн доларів.

Реклама:

Південна Корея наступного року надасть Україні фінансову допомогу у розмірі 520 мільярдів вон (394 мільйони доларів) – у вісім разів більше, ніж цього року.

війна Україна світ
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Понад 20 тисяч українців потребують протезів. Скільки вони коштують та де їх брати? 8 вересня 2023, 19:57
У Лондоні кажуть, що атаки РФ на третину зменшили здатність України експортувати зернові 8 вересня 2023, 12:27
Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму і каже про "необхідність перемир'я" 8 вересня 2023, 09:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті