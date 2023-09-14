В Китае опровергли запрет использования iPhone для чиновников

getty images

Китай не издает никаких законов или правил, запрещающих использование iPhone или телефонов любой другой иностранной марки для госслужащих и чиновников.

Об этом заявил спикер МИД Китая Мао Нин, передает CNN.

"Мы всегда были открыты для иностранных компаний и приветствуем их, чтобы они воспользовались возможностями и разделили плоды экономического развития Китая", — сказала представитель Министерства иностранных дел.

Она добавила, что Китай заметил многие сообщения СМИ об инцидентах безопасности iPhone от Apple и что страна придает большое значение информационной и кибербезопасности.

Реклама:

Нинг также призвала иностранные компании сотовой связи в Китае соблюдать законы страны о конфиденциальности и предотвращать "любое лицо или организацию" воровать данные, хранящиеся на телефонах их клиентов.

Читайте также: Почти тот же iPhone, только немного дороже: что нового показала Apple

Напоминаем:

Реклама:

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal по ссылке на источники сообщила, что Китай запретил использование iPhone официальными лицами центрального правительства.

Рыночная стоимость компании Apple упала почти на 200 миллиардов долларов всего за два дня, на фоне возможного запрета использования iPhone для государственных учреждений и государственных компаний Китая.