Apple втратила 200 мільярдів доларів капіталізації на тлі можливої заборони iPhone у держсекторі Китаю

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Акції корпорації Apple впали майже на 3% у четвер, знизивши ринкову вартість компанії на майже 200 мільярдів доларів всього за два дні, оскільки Китай планує поширити заборону на використання iPhone для державних установ і державних компаній.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Apple впали на 6,4% під час найгіршого дводенного падіння за місяць. Apple є найбільшим компонентом основних індексів акцій США, що сприяє ширшому розпродажу, частково спричиненому низкою проблем у Китаї.

Друга за величиною економіка світу падає на тлі тривалої кризи на ринку нерухомості, що загрожує попиту на все, від товарів до споживчої електроніки. Виробник iPhone вважає Китай своїм найбільшим зовнішнім ринком і глобальною виробничою базою.

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До проблем Apple додаkbcm зростання прибутковості казначейства США, оскільки облігації розпродають через побоювання, що Федрезерву доведеться посилити боротьбу з інфляцією, оскільки економіка США залишається стійкою.

Агентство також зазначає, що якщо Пекін піде на заборону використання Apple держслужбовцями, безпрецедентна блокада також може вплинути на кілька інших американських технологічних компаній, які покладаються на продажі та виробництво в Китаї.

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Уряд США розпочав офіційне розслідування щодо нового смартфону Huawei Technologies Co, в якому виявлено чіп, якого там не мало б бути, враховуючи санкції, запроваджені проти напівпровідникової галузі Китаю та безпосередньо проти компанії.