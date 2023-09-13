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Завладение аэропортом "Одесса": суд определил Грановскому залог в 120 миллионов

Среда, 13 сентября 2023, 18:37 - Алексей Павлыш
 
Александр Грановский-Борухович
Фото: цпк

ВАКС 13 сентября избрал меру пресечения бизнесмену Алексу Боруховичу (которого раньше звали Александр Грановский) в виде залога в размере 120,780 млн грн по делу о незаконном завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

В САП не называют имени подозреваемого, но, по данным источников УП, речь идет об одесском бизнесмене Алексе Боруховиче (Александре Грановском).

Кроме залога, на него возложили следующие процессуальные обязанности:

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  • прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду;
  • не отлучаться из г. Одессы без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективам, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Напомним:

Ранее ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману, который также является одним из подозреваемых по этому делу.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога.

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29 августа правоохранители сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности 5 лицам.

Среди них бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из ООО и 2 известных в регионе бизнесмены - Борухович (Грановский) и Кафман.

В 2011 году ЭП писала о сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом. Тогда сессия городского совета проголосовала за создание нового предприятия - ООО "Международный аэропорт "Одесса", контрольная доля которого принадлежала частной структуре "Одесса эйрпорт девелопмент".

Как писала ЭП, за этой компанией стоят Александр Борухович (Грановский) и Борис Кауфман.

Читайте подробнее: Как Костусев лишился одесского аэропорта

Экономическая правда

суд Одесса аэропорт компании
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