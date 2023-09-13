Торговые сети фиксируют начало ажиотажа вокруг генераторов и зарядных станций

Продажа генераторов в сети торговых центров "Эпицентр" в августе выросла на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, портативных зарядных станций - в 25 раз.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

Согласно сообщению, наибольшим спросом у покупателей пользуются бытовые бензиновые генераторы и агрегаты мощностью 2,5-3 кВт. При этом в текущем году в семь раз выросли продажи и более мощных генераторов на 4,5-5 кВт.

Вопреки росту спроса, значительного дефицита такой продукции не ожидается, считают в "Эпицентре".

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Кроме того, цены сегодня значительно ниже, чем в прошлый осенне-зимний период, когда на подорожание влиял дефицит товара и проблемы с логистикой.

"Весной этого года, когда в Украину начали поступать прямые поставки из Китая и рынок насытился товаром, цены также существенно упали и остаются стабильными даже сейчас, когда мы снова фиксируем рост продаж. Учитывая насыщенность рынка товаром, считаем, что сейчас предпосылки для существенного роста цен на энергогенерирующие товары в Украине отсутствуют", - отметила директор направления "Автогруппа и инструменты" сети "Эпицентр" Ольга Ющенко.

Однако в условиях полномасштабной войны ситуация в стране может быстро меняться, добавила она.

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В компании также констатируют увеличение объемов реализации сушилок для фруктов и овощей, что может свидетельствовать о желании украинцев сделать запас продуктов питания длительного хранения.

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