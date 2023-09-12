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От размещения ОВГЗ привлекли еще более 14 миллиардов

Вторник, 12 сентября 2023, 19:04 - Алексей Павлыш

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 12 сентября привлекло 14,2 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

От размещения облигаций со сроком погашения 1,1 года под 17,8% привлекли 495 млн грн.

 

В то же время бумаги со сроком погашения 1,8 года разместили под 18,34% (ставка повысилась по сравнению с 18,31% на прошлой неделе) - удалось привлечь 4,13 млрд грн.

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А трехлетние ОВГЗ под 19,19% (ставка не изменилась) разместили на 4,35 млрд грн.

Также Минфин разместил 1-летние облигации в евро под 4,78% - удалось привлечь 143 млн долларов.

Напоминаем:

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 5 сентября привлекло 6,43 миллиарда гривень.

Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ 29 августа привлекло 7,3 млрд грн, ставку одной из позиций снизили.

Экономическая правда

Минфин ОВГЗ
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