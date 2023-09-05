От размещения ОВГЗ привлекли еще более 6 миллиардов
Вторник, 5 сентября 2023, 19:33 -
Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 5 сентября привлекло 6,43 миллиарда гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
От размещения облигаций со сроком погашения 1,8 лет под 18,31% привлекли 3,48 миллиарда гривен.
Трехлетние ОВГЗ под 19,19% разместили на 2,95 миллиарда гривен (ставку увеличили на 0,01%)
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"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают нашим военным оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", - подчеркнули в Минфине.
Напоминаем:
Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ 29 августа привлекло 7,3 млрд грн, ставку одной из позиций снизили.
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