От размещения ОВГЗ привлекли еще более 6 миллиардов

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 5 сентября привлекло 6,43 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

От размещения облигаций со сроком погашения 1,8 лет под 18,31% привлекли 3,48 миллиарда гривен.

Трехлетние ОВГЗ под 19,19% разместили на 2,95 миллиарда гривен (ставку увеличили на 0,01%)

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"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают нашим военным оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", - подчеркнули в Минфине.

Минфин

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе по размещению ОВГЗ 29 августа привлекло 7,3 млрд грн, ставку одной из позиций снизили.

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