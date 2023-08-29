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Мінфін залучив понад 7 мільярдів від розміщення облігацій, знизивши одну зі ставок

Вівторок, 29 серпня 2023, 18:44 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення ОВДП у вівторок, 29 серпня, залучило 7,3 млрд грн, ставку однієї з позицій знизили.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Telegram.

Так, гривневі ОВДП з терміном погашення 1,2 роки під 17,8% розмістили на 177 млн грн.

 

Від розміщення півторарічних ОВДП під 18,35% залучили 1,8 млрд грн.

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А трирічні облігації під 19,18% розмістили на 5,3 млрд гривень, ставку за паперами знизили з 19,21%.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення ОВДП у вівторок, 22 серпня, розмістило цінні папери на понад 3,3 мільярда гривень, ставку однієї з позицій знизили.

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Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 15 серпня, розмістило облігації на суму 6,4 млрд грн в еквіваленті.

Економічна правда

Мінфін ОВДП облігації
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