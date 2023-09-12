Изменения в бюджетный кодекс: Кабмин показал, куда пойдут налоги с доходов военных

Кабинет Министров одобрил законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, среди прочего, предусматривают распределение по соответствующим направлениям налогов с доходов военных.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В частности, изменениями в Бюджетный кодекс Украины, которые разработаны Кабмином, предлагается зачислять в специальный фонд госбюджета поступления от налогообложения доходов, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава, уплачиваемых на соответствующей территории Украины.

Это касается денежного обеспечения, вознаграждений и других выплат.

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Предусматривается направление указанных поступлений по следующим статьям:

50% - Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины для осуществления мероприятий по закупке специальной техники и оборудования;

50% - Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.

Прогнозный объем таких поступлений с 1 октября 2023 года до конца года составляет 25,8 млрд гривен. В 2024 году - 93,7 млрд гривен.

В случае принятия, данная норма будет действовать с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

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Также, Кабмин решил направлять в период действия военного положения на обеспечение поддержки обороноспособности государства остатки свободных средств местных бюджетов и остатки средств специального фонда местных бюджетов, которые образовались на конец бюджетного периода. Такие средства будут распределяться решениями соответствующих местных советов.

Напоминаем:

Налоги с денежного обеспечения военных составляют почти 23% доходов местных бюджетов.

Треть бюджета Украины идет на выплаты военным.

Военнослужащим выплачивается денежное обеспечение (аналог заработной платы) и ежемесячные надбавки, установленные на период военного положения (30 тыс грн, 50 тыс грн или 100 тыс грн).

В августе правительство изменило порядок выплаты и размера дополнительного вознаграждения для военнослужащих: им вернули доплаты в 30 тыс грн, предусмотрели выплаты для раненых бойцов, а также инструкторов, курсантов и срочников. По выплате дополнительного вознаграждения изменения применяются с 1 июня 2023 года.