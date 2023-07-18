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Налоги с денежного обеспечения военных составляют почти 23% доходов местных бюджетов

Вторник, 18 июля 2023, 12:13 - Анастасия Жарикова

В первом полугодии 22,9% доходов бюджетов местных общин составляют налоги с денежного обеспечения военных.

Об этом говорится в статье ЭП.

По данным собеседников ЭП в Бюджетном комитете парламента, 21% всех доходов местных бюджетов за 2022 год (83,6 млрд грн) пришлось на НДФЛ по зарплатам военнослужащих.

За первые 6 месяцев этого года доля налогов с денежного довольствия военных в доходах местных общин достигла уже 22,9% или 50 млрд грн.

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Напоминаем:

Разрыв между собранными внутренними ресурсами и потребностями на оборону в первом полугодии составил 150 миллиардов гривен, эту сумму государство профинансировало "креативным способом" - средствами местных органов власти, госпредприятий и т.д.

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