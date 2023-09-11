Обвиняемый топ-менеджер Фирташа сбежал от суда за границу, его объявили в розыск

Владимир Сивак

Апелляционная палата ВАКС объявила в международный розыск бывшего директора "Запорожского титано-магниевого комбината" (ЗТМК) Владимира Сивака, которого судят по обвинению в растрате имущества.

Такое решение приняли 6 сентября, свидетельствуют данные в судебном реестре.

Отмечается, что Апелляционная палата ВАКС отменила решение, которым Сивака оправдали по делу о растрате почти 500 млн грн.

При этом судьи признали его виновным в злоупотреблении служебным положением на 18,62 млн грн. Сиваку назначили наказанием 3,5 лет лишения свободы, но меру пресечения не избрали. Верховный суд этот приговор отменил и назначил повторное рассмотрение апелляции.

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В решении суда говорится, что прокурор САП просил объявить Сивака в международный розыск, поскольку тот 24 декабря 2022 года, на следующий день после объявления решения АП ВАКС, выехал за границу.

Издание "Слово и дело" со ссылкой на судебные материалы отмечает, что Сивак имеет шестерых несовершеннолетних детей.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Объявить международный розыск обвиняемого.

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Контроль за выполнением указанного постановления возложить на прокурора САП, который осуществляет поддержание государственного обвинения в уголовном производстве. Уголовное производство остановить до розыска", - говорится в решении.

Напомним:

Фонд госимущества готовит к приватизации три крупных предприятия в Запорожье: "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Кремнийполимер" и "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, согласно которым целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината возвращен в собственность государства.

Ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

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Экономическая правда