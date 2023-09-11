Обвиняемый топ-менеджер Фирташа сбежал от суда за границу, его объявили в розыск
Апелляционная палата ВАКС объявила в международный розыск бывшего директора "Запорожского титано-магниевого комбината" (ЗТМК) Владимира Сивака, которого судят по обвинению в растрате имущества.
Такое решение приняли 6 сентября, свидетельствуют данные в судебном реестре.
Отмечается, что Апелляционная палата ВАКС отменила решение, которым Сивака оправдали по делу о растрате почти 500 млн грн.
При этом судьи признали его виновным в злоупотреблении служебным положением на 18,62 млн грн. Сиваку назначили наказанием 3,5 лет лишения свободы, но меру пресечения не избрали. Верховный суд этот приговор отменил и назначил повторное рассмотрение апелляции.
В решении суда говорится, что прокурор САП просил объявить Сивака в международный розыск, поскольку тот 24 декабря 2022 года, на следующий день после объявления решения АП ВАКС, выехал за границу.
Издание "Слово и дело" со ссылкой на судебные материалы отмечает, что Сивак имеет шестерых несовершеннолетних детей.
"Ходатайство прокурора удовлетворить. Объявить международный розыск обвиняемого.
Контроль за выполнением указанного постановления возложить на прокурора САП, который осуществляет поддержание государственного обвинения в уголовном производстве. Уголовное производство остановить до розыска", - говорится в решении.
Напомним:
Фонд госимущества готовит к приватизации три крупных предприятия в Запорожье: "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Кремнийполимер" и "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".
Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, согласно которым целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината возвращен в собственность государства.
Ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.
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Экономическая правда