Решение окончательно: Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа вернули в госсобственность – САП
Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, согласно которым целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината возвращен в собственность государства.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Суд принял такое решение 23 мая.
"Таким образом суд согласился с доводами прокурора и представителя Фонда государственного имущества Украины, как истца, которые были приведены в ходе судебного разбирательства, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании Толексис Трейдинг Лимитед (Кипр).
На сегодняшний день решение Кассационного гражданского суда является окончательным - имущественный комплекс возвращен в собственность государства", - говорится в сообщении.
Напомним:
Запорожский титано-магниевый комбинат вернули в собственность государства, ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.
Решение о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в государственную собственность будет обжаловано в апелляции, заявляли в компании Фирташа.
Позже Центральный апелляционный хозсуд подтвердил решение первой инстанции о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства.
В компании Tolexis Trading Limited тогда заявили, что обжалуют в Верховном Суде это решение.
Компания Фирташа в 2013 году создала ООО "ЗТМК". Это произошло благодаря победе на конкурсе Фонда государственного имущества для привлечения инвестиций на комбинат. Однако Фирташ не выполнил взятые на себя обязательства. Речь идет о 110 млн долларов, которые олигарх должен был инвестировать в модернизацию завода. Средства были потрачены менеджментом компании не по целевому назначению.
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Экономическая правда
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