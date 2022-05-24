Решение окончательно: Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа вернули в госсобственность – САП

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, согласно которым целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината возвращен в собственность государства.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд принял такое решение 23 мая.

"Таким образом суд согласился с доводами прокурора и представителя Фонда государственного имущества Украины, как истца, которые были приведены в ходе судебного разбирательства, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании Толексис Трейдинг Лимитед (Кипр).

На сегодняшний день решение Кассационного гражданского суда является окончательным - имущественный комплекс возвращен в собственность государства", - говорится в сообщении.

Напомним:

Запорожский титано-магниевый комбинат вернули в собственность государства, ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

Решение о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в государственную собственность будет обжаловано в апелляции, заявляли в компании Фирташа.

Позже Центральный апелляционный хозсуд подтвердил решение первой инстанции о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства.

В компании Tolexis Trading Limited тогда заявили, что обжалуют в Верховном Суде это решение.

Компания Фирташа в 2013 году создала ООО "ЗТМК". Это произошло благодаря победе на конкурсе Фонда государственного имущества для привлечения инвестиций на комбинат. Однако Фирташ не выполнил взятые на себя обязательства. Речь идет о 110 млн долларов, которые олигарх должен был инвестировать в модернизацию завода. Средства были потрачены менеджментом компании не по целевому назначению.

Знать больше: Титановая схема Фирташа. Почему ЗТМК уже два года не возвращают государству

Экономическая правда