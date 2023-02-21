Фонд госимущества готовит к приватизации три промышленных гиганта в Запорожье
Фонд госимущества готовит к приватизации три крупных предприятия в Запорожье: "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Кремнийполимер" и "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".
Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.
Отмечается, что заместитель председателя ФГИУ Яна Матиева посетила промышленные предприятия в Запорожье, обсудила с руководством их работу и подготовку к приватизации.
В Фонде заявляют, что каждое из предприятий станет перспективным активом для будущих инвесторов, потому что:
- Запорожский титано-магниевый комбинат - единственный в Европе производитель губчатого титана;
- "Кремнийполимер" - единственный в Украине производитель кремнийорганической продукции (силиконов);
- "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" - бывший флагман алюминиевой промышленности, единственный производитель первичного алюминия.
"Наша цель - готовить предприятия к приватизации и сделать их привлекательными для инвесторов. Средства от приватизации мы направляем на поддержку Сил Обороны", - отметила Матиева.
Напомним:
Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, согласно которым целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината возвращен в собственность государства.
Ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.
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Экономическая правда