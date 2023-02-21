Все разделы
Укр / Рус

Фонд госимущества готовит к приватизации три промышленных гиганта в Запорожье

Вторник, 21 февраля 2023, 16:45 - Алексей Павлыш

Фонд госимущества готовит к приватизации три крупных предприятия в Запорожье: "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Кремнийполимер" и "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

Отмечается, что заместитель председателя ФГИУ Яна Матиева посетила промышленные предприятия в Запорожье, обсудила с руководством их работу и подготовку к приватизации.

В Фонде заявляют, что каждое из предприятий станет перспективным активом для будущих инвесторов, потому что:

  • Запорожский титано-магниевый комбинат - единственный в Европе производитель губчатого титана;
  • "Кремнийполимер" - единственный в Украине производитель кремнийорганической продукции (силиконов);
  • "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" - бывший флагман алюминиевой промышленности, единственный производитель первичного алюминия.

"Наша цель - готовить предприятия к приватизации и сделать их привлекательными для инвесторов. Средства от приватизации мы направляем на поддержку Сил Обороны", - отметила Матиева.

Напомним:

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, согласно которым целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината возвращен в собственность государства.

Ранее он принадлежал подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

Читайте также: Титановая схема Фирташа. Почему ЗТМК уже два года не возвращают государству

От друга Путина до "угольного короля": кому достанется Запорожский алюминиевый

Экономическая правда

Фонд госимущества приватизация ЗТМК завод Запорожье
Материалы по теме
Війна Фонду держмайна з недоброчесними керівниками, деокупація активів Дерипаски: підсумки тижня для ДП 17 февраля 2023, 19:45
С начала года в бюджет от приватизации поступило 645 миллионов – нардеп 16 февраля 2023, 13:50
Фонд госимущества уволил руководителя ОГХК после финансового аудита компании 15 февраля 2023, 15:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте