По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным - впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет.

Об этом пишет "КоммерсантЪ".

Причиной плачевного состояния дел в компании называют резкое падение выручки от экспорта.

Кроме того, причиной стало сокращение транспортировки газа по газотранспортной системе вкупе с ростом мощностей самой системы после ввода так и не заработавших газопроводов для "Северного потока-2".

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"Резкое падение выручки от экспортных продаж газа на фоне роста затрат и капитальных вложений привели к тому, что газовый бизнес "Газпрома" — корневой элемент деятельности группы — в первом полугодии оказался убыточным", - пишет российское издание.

Отмечается, что положение дел в "Газпроме" будет скорее всего ухудшаться.

"По мере дальнейшего снижения цен на газ в Европе ситуация может ухудшиться", - констатирует издание, подчеркивая, что такое положение вещей наблюдалось прежде в первом полугодии 2020 года - в разгар пандемии, а до этого — в кризисном 1998 году, ставшем шоковым для российской экономики.

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28 августа раскрыл отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и бухгалтерскую отчетность по российским стандартам отчетности (РСБУ). Согласно последней, чистый убыток головной компании по итогам первого полугодия составил 255 млрд руб.

По МСФО группа "Газпром" получила 296 млрд руб. прибыли, однако фактически этот показатель был обеспечен исключительно нефтяным бизнесом — "Газпром нефть", которая заработала в первом полугодии 304 млрд руб. прибыли.

Выручка ПАО "Газпром" упала на 65%, до 2,74 трлн руб., в том числе выручка непосредственно от продажи газа упала в 2,1 раза, до 1,7 трлн руб.

В целом финансовые результаты головной компании похожи на первое полугодие 2020 года, когда убыток "Газпрома" по РСБУ был даже немного больше — 277 млрд руб.

Существенная разница в том, что на тот момент мировые цены на углеводороды были на минимальном уровне за последние 20 лет: так, средняя цена Brent составляла $39,9 за баррель, а средняя экспортная цена газа "Газпрома" — $124 за 1 тыс. кубометров.

В этом году цены на нефть и газ были в разы выше: нефть Brent — $78,5, а средняя цена на газ в Европе — около $510 за 1 тыс. кубометров.