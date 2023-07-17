В России объявили двухэтапное повышение внутренних цен на газ, которое превзошло даже прогнозы 

Российские власти объявили о повышении цен на на газ, уровень которого оказался выше, чем ранее прогнозировали в правительстве РФ.

Изменение цен зафиксировано в 12 приказах Федеральной антимонопольной службы, опубликованных 17 июля на портале официального опубликования правовых актов.

Приказами установлены различные уровни цен - в зависимости от газодобывающей компании и региона.

Как сообщает при этом российское агентство "Интерфакс", речь идет о повышении оптовых цен для всех категорий потребителей - как населения, так и промышленности.

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К примеру, утверждает агентство, цены для потребителей "Газпрома" будут меняться в два этапа - с 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года.

Агентство отмечает, что в версии Макропрогноза от сентября 2022 года предполагалось более скромное повышение - по 7% в 2024 и 2025 годах.

Однако, как можно убедиться из опубликованных приказов, цены "Газпрома" не являются предельными в рамках данного повышения. В частности, они в 1,5-2 раза уступают, к примеру, ценам ООО "Сибнефть-Чукотка", которое реализует газ потребителям Чукотского автономного округа. Причем, последний является одним из нефте-газодобывающих регионов России.

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В предыдущий раз цены на газ повышались в России с 1 декабря 2022 года - на 8,5%.

Тогда российские власти заявляли, что "на фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции. Таким образом, газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- электроэнергии".