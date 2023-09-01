Кремль прокомментировал открытие в Украине производства гаубиц стандарта НАТО

Кремль воспринимает со знаком минус открытие офиса британского производителя оружия BAE Systems на Украине.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление спикера президента РФ Дмитрия Пескова

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"Любые объекты по производству вооружений, тем более в случае если эти вооружения стреляют по нам, они становятся объектом для особого внимания наших военных", — сказал Дмитрий Песков.

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В то же время, вопреки "особому вниманию военных", Песков выразил уверенность, что "принципиально изменить ситуацию это не сможет".

Напоминаем:

Британская компания BAE Systems открыла в Украине офис для производства гаубицы L119, которая имеет калибр 105 мм натовского стандарта.

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Украинские военные уже пользуются оружием от BAE Systems: это артиллерийские системы М777 и L119, САУ M109, БМП CV-90 и Bradley, а также танки Challenger.

Ранее также сообщалось, что Финляндия начинает изучать возможность производства собственной бронетехники в Украине в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского, высказанную в среду.

Кроме того, Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский договорился о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90.

Известно также, что немецкая оружейная компания Rheinmetall уже открывает в Украине производство танков и ремонта бронемашин.

К тому же, компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий - по производству боеприпасов и противовоздушной обороны.

Кроме того, турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.