Оружейная компания Rheinmetall завершает обучение украинцев для работы на новом заводе в Украине

На заводе, который немецкая оружейная компания Rheinmetall вскоре откроет в Украине, будут работать граждане Украины, которые сейчас проходят обучение в Германии.

Об этом сообщает Welt со ссылкой на руководителя компании Армина Паппергера.

"Для работы будут использованы украинцы, которые сейчас еще проходят обучение в Германии", - сообщил Паппергер.

По его словам, завод в Украине будет запущен в эксплуатацию уже в скором времени.

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"Мы хотим начать работать после летних каникул", - сказал руководитель компании.

Отмечается, что в войне против России украинцы делают ставку на боевые машины пехоты Marder, основные боевые танки Leopard, самоходные гаубицы и военные грузовики, в производстве которых участвовал Rheinmetall. Зенитная система Gepard, которую также используют украинцы, была разработана дочерней компанией Rheinmetall в 60-х годах.

Соответственно, важно придерживаться максимально коротких расстояний до объектов ремонта и обслуживания. Rheinmetall хочет открыть ремонтные центры в Украине, чтобы танки и другая военная техника могли быть приведены в форму на месте.

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Планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs. В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Ранее Паппергер прокомментировал заявления представительницы МИД России Марии Захаровой, которая назвала будущий завод концерна в Украине "законной целью", заверив, что от планов создания завода в Украине не отказывается, а также планирует защитить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и противовоздушной обороны.