Польша призывает ЕС помочь с транзитом украинского зерна через Балтийские порты

Польша призывает ЕС помочь увеличить пропускную способность портов для увеличения поставок украинского зерна через Балтийское море.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус, передает Bloomberg.

По его словам, экспорт украинских зерновых через польские порты в июне вырос до 260 тыс. тонн. Это более чем вдвое больше, чем раньше в этом году, и, вероятно, вырастет больше, поскольку выход России из черноморского "зернового соглашения" заставит Украину искать альтернативные маршруты.

"Нам нужно помочь Украине, и мы это понимаем. Мы думаем о строительстве портов, которые будут исключительно для транспортировки зерна, так называемые агропорты", – сказал Телус.

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Польша уже ведет ранние переговоры с Литвой о переносе фитосанитарного контроля со своей границы в литовские порты, цель ускорить транзит украинского зерна.

Телус добавил, что хотя терминалы в Балтийском море являются альтернативой, основная масса грузов будет все равно проходить через южные порты.

Министр повторил, что Польша не отменяет внутренний запрет на продажу зерна из Украины, истекающий в середине сентября.

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Агентство отмечает, что это настраивает Варшаву на новое столкновение с Брюсселем, пытавшимся ограничить запрет на пять стран, который он одобрил в ответ на резкое падение цен как временное мероприятие. Украина неоднократно призвала ЕС отменить ограничения, которые не распространяются на товары, следующие транзитом через эти страны.

"Нужно строить реальные коридоры солидарности, по которым украинская продукция будет идти вглубь Европы", – сказал министр.

Хотя перенасыщение, вызванное резким ростом импорта из Украины в начале этого года, теперь ликвидировано, Телус ожидает, что хранилища быстро заполнятся, поскольку цены остаются низкими, пока польские фермеры собирают урожай в 2023 году.

"Снятие запрета было бы возможно только в том случае, если бы в Польше начало иссякать зерно", – отметил он и добавил, что такого риска нет.

Напоминаем:

Словакия намерена поддержать Украину в экспорте зерна на мировые рынки, если это не будет сделано за счет собственного сельскохозяйственного сектора.

Украина может применить зеркальные меры по продлению ЕС ограничений агроэкспорта в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию после 15 сентября.