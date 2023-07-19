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Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження ЄС обмежень агроекспорту

Середа, 19 липня 2023, 18:12 - Олексій Павлиш

Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії після 15 вересня.

Про це заявила заявила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки і торгівлі Юлія Свириденко на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, пише "Інтерфакс-Україна".

"І президент, і прем'єр, і всі ми (уряд - ред.) стоїмо на позиції, що 15 вересня - це остаточна критична дата. Після неї не може бути жодних продовжень цих обмежень, які існували для України", - сказала вона.

За її словами, заборона експорту пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику до зазначених п'яти країн є "дискримінаційною з боку найближчих сусідів, особливо коли Україна має ворога на морі".

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"Це виглядає для нас як не дуже дружній крок, якщо говорити стримано. Тому в усіх переговорах, починаючи від президента, закінчуючи всіма міністерствами, ми наполягаємо, що 15 вересня - це критична, остаточна дата, після якої ми не бачимо можливості подовження цих термінів. Це дискримінація України", - підкреслила міністерка.

Відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо заборону все ж таки буде продовжено, Свириденко зазначила, що в такому разі Україна змушена розглянути дзеркальні заходи.

"Не хотілося б вголос говорити і вважати, що це реалістичний крок, але, думаємо, що деякі дзеркальні заходи можуть бути застосовані", - підкреслила вона.

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При цьому Свириденко відмовилася коментувати вихід РФ із "зернової ініціативи" і сказала, що Мінекономіки візьме паузу, оскільки це питання перебуває у віданні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Нагадаємо:

П'ять центральноєвропейських членів Євросоюзу – Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина – в середу спільно звернуться до ЄС з проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Економічна правда

зерно експорт Україна ЄС Мінекономіки
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