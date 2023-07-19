Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження ЄС обмежень агроекспорту

Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії після 15 вересня.

Про це заявила заявила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки і торгівлі Юлія Свириденко на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, пише "Інтерфакс-Україна".

"І президент, і прем'єр, і всі ми (уряд - ред.) стоїмо на позиції, що 15 вересня - це остаточна критична дата. Після неї не може бути жодних продовжень цих обмежень, які існували для України", - сказала вона.

За її словами, заборона експорту пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику до зазначених п'яти країн є "дискримінаційною з боку найближчих сусідів, особливо коли Україна має ворога на морі".

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"Це виглядає для нас як не дуже дружній крок, якщо говорити стримано. Тому в усіх переговорах, починаючи від президента, закінчуючи всіма міністерствами, ми наполягаємо, що 15 вересня - це критична, остаточна дата, після якої ми не бачимо можливості подовження цих термінів. Це дискримінація України", - підкреслила міністерка.

Відповідаючи на запитання про те, що буде, якщо заборону все ж таки буде продовжено, Свириденко зазначила, що в такому разі Україна змушена розглянути дзеркальні заходи.

"Не хотілося б вголос говорити і вважати, що це реалістичний крок, але, думаємо, що деякі дзеркальні заходи можуть бути застосовані", - підкреслила вона.

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При цьому Свириденко відмовилася коментувати вихід РФ із "зернової ініціативи" і сказала, що Мінекономіки візьме паузу, оскільки це питання перебуває у віданні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Нагадаємо:

П'ять центральноєвропейських членів Євросоюзу – Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина – в середу спільно звернуться до ЄС з проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Економічна правда