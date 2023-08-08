Россия начала создавать теневой флот зерновозов - Reuters

Россия все больше вынуждена полагаться на теневой флот для экспорта зерна, преимущественно состоящего из старых зерновозов Турции и Китая.

Об этом говорится в статье Reuters, передает liga.net.

Отсутствие кораблей в России и сокращение деятельности в стране-агрессоре западных зернотрейдеров увеличивают расходы на транспортировку российской пшеницы.

Несмотря на это, Россия собирается экспортировать близкие к рекордным объемы зерна. Однако имеющийся у РФ флот зерновых судов значительно ниже потребностей.

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"Ситуация вызывает сомнения в том, сможет ли Россия поддерживать рекордные темпы экспорта, и если ее не решить, это может повысить мировые цены на пшеницу", – сообщили источники агентства.

Россия была неволнована зерновым соглашением, в том числе и потому, что российские экспортеры продовольствия испытывали трудности в работе с западными компаниями - судовладельцами, страховщиками, банками. Компании часто отказывались работать с Россией, а в Москве такие действия называли "скрытыми санкциями".

По меньшей мере три крупных судовладельца отказались от каких-либо контактов с Россией уже с февраля 2022 года. Российские терминалы и порты, по словам страховщиков, часто не могут пройти проверку на отсутствие связи с подсанкционными лицами. Нарушением санкций может оказаться даже заправка судна горючим в России.

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Еще в прошлом году Россия экспортировала рекордный объем пшеницы на судах, зафрахтованных у международных судовладельцев и трейдеров. Но уже с 1 июля этого года в Россию перестали работать крупные трейдеры Louis Dreyfus, Viterra и Cargill.

Россия начала фрахтовать суда у небольших судовладельцев, не связанных с этими трейдерами. Об увеличении российских заявок на такие суда на 40% (до 257) в июле сообщила платформа Shipfix.

Срыв зернового соглашения, обстрелы украинских морских и дунайских портов и атака надводными дронами российского военного судна вблизи Новороссийска, являющегося крупным нефтяным и зерновым протом, повлекли за собой резкое подорожание страховых премий на перевозку российского зерна. По словам источников агентства, эти дополнительные премии исчисляются десятками тысяч долларов в день.

Также резко повысили цены на услуги судовладельцы, еще соглашающиеся работать с российскими черноморскими портами. По словам одного из источников Reuters, за перевозку российских грузов просят на $10 000 в день больше, чем за такие же грузы из портов Болгарии и Румынии.

В декабре 2022 года в российском правительстве объявили о плане постройки флота с 61 нового зернового судна, ссылаясь на "санкционное давление и отказ многих международных перевозчиков сотрудничать с Россией". Однако ни о каких заказах до сих пор неизвестно.

Сейчас у России есть 31 зерновоз. Большинство из них старые и небольшие, так что в ближайшем будущем стране придется фрахтовать иностранные суда у тех, кто согласится с ней работать.

Напоминаем:

"Теневой флот" танкеров, возникший для обеспечения транспортировки российской нефти, сократился в десять раз.

Ранее сообщалось, что российский "теневой флот" танкеров, перевозящий санкционную нефть по всему миру, начинает молодеть, противодействуя многомесячной тенденции использования самых старых и опасных судов в мире.