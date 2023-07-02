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РФ оновлює свій "тіньовий флот" нафтових танкерів

Неділя, 2 липня 2023, 17:00 - Ігор Пилипів
 
getty images

Російський "тіньовий флот" танкерів, що перевозить санкційну нафту по всьому світу, починає молодшати, протидіючи багатомісячній тенденції використання найстаріших і найнебезпечніших суден у світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними компанії VesselsValue, яка займається дослідженням судноплавних угод, тепер середній вік придбаних кораблів знижується. 

Відповідно, цього місяця середній вік танкерів, які продаються невідомим покупцям — одна з визначальних характеристик корабля, який є частиною темного флоту РФ — знизився до 15 років. 

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У VesselsValue припускають, що занепокоєння щодо безпеки старих суден є однією з причин, чому покупці обирають нові судна.

Так, Китай, який є одним із найбільших споживачів російської та іранської нафти, нещодавно посилив перевірки старих танкерів у ключовому порту Циндао, змушуючи деяких чекати понад місяць, щоб розвантажити свій вантаж. 

Крім того, у Сінгапурі також рекордно затримали танкери за те, що вони не пройшли перевірку безпеки. 

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Нагадаємо:

Тіньовий флот російських нафтових танкерів курсує без покриття відповідальності перед третіми особами від Міжнародної групи страховиків (IG), що посилює ризики пов’язані з розливом нафти. 

У світі формується величезний тіньовий флот танкерів із невідомими власниками, щоб обійти санкції ЄС щодо експорту сирої нафти, які почнуть діяти вже 5 грудня.

РФ нафта експорт
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