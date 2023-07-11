"Тіньовий флот" танкерів РФ скоротився швидше, ніж утворювався - Bloomberg

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"Тіньовий флот" танкерів, який виник аби забезпечити транспортування російської нафти, скоротився вдесятеро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що це підкреслює проблеми, пов’язані з відстеженням того, хто допомагає Москві доставляти її нафту покупцям по всьому світу.

За даними міжнародної морської бази даних Equasis, створеної для сприяння безпечному судноплавству, компанія Gatik Ship Management, що базується в Мумбаї, зараз керує флотом лише з чотирьох нафтових танкерів. У квітні вона мала 42 танкери, зібравши більшість із цих перевізників менш ніж за рік.

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Gatik опинилася під пильною увагою на початку цього року, оскільки її флот, який швидко зростав та значна частина якого транспортувала російську нафту, викликав питання про те, хто може підтримувати компанію.

Потім частина флоту Gatik втратила доступ до стандартного галузевого страхування після того, як порушила вимоги G7 щодо цін на транспортування російської нафти. Незабаром деякі кораблі компанії також втратили свою класифікацію в Реєстрі Ллойда - ще одній ключовій службі, яка перевіряє базові технічні стандарти для суден.

Агентство зазначає, що наразі важко зрозуміти, що насправді сталося з флотом. Судна, які більше не перебувають у комерційному управлінні Gatik, продовжують працювати з російською нафтою. Зараз вони знаходяться під контролем широкого кола компаній, структура власності яких також невідома.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що російський "тіньовий флот" танкерів, що перевозить санкційну нафту по всьому світу, починає молодшати, протидіючи багатомісячній тенденції використання найстаріших і найнебезпечніших суден у світі.