Суд передал АРМА более 24 миллионов со счетов лица, связанного с российским олигархом Гинером

По материалам Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора суд передал более 24 миллионов гривень гражданина Украины, связанного с российским олигархом, Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

ГБР выявило банковский счет фигуранта, связанного с деятельностью группы компаний VS Energy и олигархом и другом Путина Евгением Гинером, во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга Украины.

Деньги обнаружили в ходе расследования по завладению гражданами РФ объектами критической энергетической инфраструктуры – облэнерго.

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Правоохранители установили, что с начала большой войны к этому лицу перешли украинские активы компаний и лиц, связанных с Гинером и VS Energy.

"Это было сделано для того, чтобы скрыть российский след активов и сделать невозможным их арест", - отметили в ДБР.

В целом упомянутое лицо совершило банковские операции более чем на 96 миллионов гривен.

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Напоминаем:

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении российскому олигарху Евгению Гиннеру, который построил во временно оккупированном Крыму две ТЭС и поставлял российской армии боеприпасы.

Евгений Гинер через связанных лиц является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine и владеет корпоративными правами ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ровнооблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго", АО "Житопроизводлэнерго", АО "Херсоноблэнерго" ", а также гостиницами, металлургическими заводами и торговыми центрами.

В отношении Гинера решением СНБО Украины были введены санкции.

В конце июня Министерство юстиции подало в ВАКС иск о взыскании активов владельцев VS Energy – российских олигархов Бабакова, Гинера и Воеводина – в доход государства.

В настоящее время судом арестованы ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%), АО "Херсоноблэнерго" (99,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%), АО "Житомироблэнерго" (95,5%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), а также 7 отелей и 2 ТРЦ группы VS Energy общей стоимостью 2 млрд грн.

В феврале ВАКС принял решение о конфискации 88,89% акций Первого инвестиционного банка (PINbank) российского олигарха Гинера.