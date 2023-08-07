Количество туристов в оккупированном Крыму в июле сократилось почти наполовину

Количество бронирований отелей россиянами в оккупированном Крыму во второй половине июля сократилось на 45% по сравнению с первой половиной месяца.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксану Булах.

Снизилась также стоимость отдыха в оккупированном Крыму - в среднем на 15-20%.

Отели на полуострове в среднем загружены на 50-60%.

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Коммерческий директор отеля Ribera Resort & SPA Елена Печерица основной причиной снижения спроса на отдых в Крыму считает транспортные ограничения, а также психологический страх семей с детьми. Снижение цен в разных отелях, по ее словам, в июле доходило до 25%.

Напомним:

Представители оккупационной власти в АР Крым заявили о волне отказов россиян от броней в отелях и санаториях Крыма после атаки на Крымский мост.

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Доля оккупированного РФ Крыма в бронировании отелей и жилья для отдыха среди россиян упала до 1%.

Экономическая правда