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Оккупанты в Крыму ожидают почти нулевого спроса на аренду жилья летом

Среда, 7 июня 2023, 20:30 - Экономическая правда

Доля оккупированного РФ Крыма в бронированиях отелей и жилья для отдыха среди россиян упала до 1%.

Об этом пишет The Bell.

Как отмечает издание, этим летом туристов в оккупированном Крыму почти не будет, основные причины - "низкая транспортная доступность из-за закрытых аэропортов" и "опасения туристов из-за войны".

Оккупационные "власти" Крыма еще в марте понимали, что этот туристический сезон снова будет провальным - предприятия отрасли получат поддержку от РФ - более 2 млрд рублей выделено из бюджета РФ, чтобы отели в отсутствие туристов смогли выплатить сотрудникам минимальную зарплату.

"Доля Крыма в бронированиях отелей и жилья для отдыха летом среди россиян в этом году упала до 1%. В прошлом году это были 3%, а в 2021-м - 19% (тогда регион был абсолютным лидером по бронированиям).

Спад спроса на размещение в Крыму подтверждают и в сервисе бронирований "Суточно.ру": по его данным, с учетом посуточной аренды квартир и домов доля Крыма в бронированиях на лето составляет 3%", - говорится в статье.

Осенью 2022 года участники рынка заявляли о потере туристов из-за закрытия аэропортов и "общей политической ситуации".

Экономическая правда

Крым туризм Россия жилье аренда
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