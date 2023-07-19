Росіяни почали відмовлятися від броней на відпочинок у Криму 

Представники окупаційної влади в АР Крим кажуть про хвилю відмов росіян від броней у готелях і санаторіях Криму після атаки на Кримський міст.

Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс" із посиланням на Володимира Константинова, так званого "голову Державної ради республіки".

Константинов, посилаючись на інформацію станом на 18 липня, заявив, що скасування броней на відпочинок після вибухів на Кримському мосту сягнуло 10% від загального обсягу раніше заброньованих турів.

Найбільша кількість анульованих броней спостерігалася в Керчі - 20,7%.

Реклама:

У Феодосії, станом на вівторок, із 34 працюючих закладів, що приймають туристів, відмови від броні було зафіксовано в 16.

Найбільше занепокоєння у росіян виникає з приводу відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах. Так, у Бахчисарайському районі анульовано бронь на оздоровлення 50 дітей із Санкт-Петербурга в одній із дитячих здравниць.

Нагадуємо:

Реклама:

У середу, 19 липня, на військовому полігоні в Кіровському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. Детонація тривала кілька годин.

Оголошено евакуацію жителів із 4 населених пунктів - с. Кринички, с. Айвазовське. Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.

Трасу "Таврида" перекрито зі 118 по 130 км.

У місцевих пабліках повідомляють, що вибухи було чути у Феодосії та Судаку.