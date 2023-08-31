Work.ua разрывает сотрудничество с 200 компаниями из-за их связей с РФ

Сервис поиска работы Work.ua включила в свой список санкций еще 200 компаний, до сих пор работающих на военный потенциал России.

Об этом сообщает пресс-служба Work.ua.

В список среди самых известных брендов попали: Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L'Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste, Colin, New Yorker Group Services, Intimissimi, Calzedonia, Bacardi, Lactalis, Gorenje, Zepter, Dahua Technology, Tezenis, Haier, B. Braun, Egger.

Инфографика: Work.ua

В Work.ua заверили, что они будут и дальше проверять и блокировать компании, которые продолжают работать в России.

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Там также призвали работников предприятий написать заявления об увольнении и найти работу в компаниях, действительно поддерживающих Украину.

В Work.ua уточнили, что их санкционные списки базируются на данных сайта НАПК "Международные спонсоры войны" и проекта Leave Russia от Киевской школы экономики. Также обращали внимание на отзывы пользователей сервиса.

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Напомним:

Work.ua заявила о прекращении предоставления услуг компаниям и брендам, которые не вышли из России, и разрывает с ними все контракты на сумму более 5 млн грн в год.

В первый санкционный список вошли 20 компаний, в частности, Unilever, Leroy Merlin, Raiffeisen Bank, Metro, LC Waikiki, Nestle, OTP Bank, PepsiCo, Philip Morris, Yves Rocher и "Ашан".