Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, которые не вышли из РФ

Сервис поиска работы Work.ua прекращает предоставлять услуги компаниям и брендам, которые не вышли из России, и разрывает с ними все контракты на сумму более 5 млн грн в год.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Сегодня мы расторгаем контракты на сумму более пяти миллионов гривен. Возвращаем эти деньги их владельцам и ни в коей мере не хотим больше быть причастными к деятельности этих компаний в Украине и мире", – заявили в Work.ua.

work.ua

"На деньги этих компаний Россия строит ракеты, которые летят уничтожают наши города и убивают людей. Пока эти компании остаются в России, мы должны вычеркнуть их из нашей жизни. Не покупать у них, не предоставлять услуги, не работать на них, не быть партнерами. Отказаться от какого-либо взаимодействия с этими брендами и их представителями", – отметили в Work.ua.

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Там добавили, что через полтора года полномасштабной войны точно понятно, какой выбор сделали компании.

"С тезисом, что они нужны нашей экономике, им удалось прожить все это время. Возможно, это можно было толеровать в первые месяцы, когда рынок труда рухнул, все останавливалось и каждое рабочее место кормило еще 10 человек рядом, а мы верили, что либо война скоро кончится, либо эти компании все же через некоторое время выйдут из России", – отметил соучредитель и CEO Work.ua Артур Михно.

Work.ua также призвала другие бизнесы отказаться от любого сотрудничества с брендами.

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Напомним:

С первых дней войны профессор и основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд с командой экспертов и студентов следит за компаниями, которые работали/работают в России. Детальнее с результатами этой работы можно ознакомиться по ссылке.