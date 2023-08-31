"Украинская бронетехника" после релокации возобновила производство артиллерийских установок

Украинская бронетехника

Украинский производитель оружия ООО "Украинская бронетехника" полностью возобновило производство минометов разных калибров и с начала года уже поставило Силам Обороны более 600 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С начала войны часть производственных мощностей на востоке Украины захватили оккупанты.

"Мы нашли способ возобновить производственные циклы, провести квалификационные испытания и запустить на релокированных площадках производство минометов калибров 60 мм, 82 мм и 120 мм", - рассказал гендиректор компании Владислав Бельбас.

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В Украинской бронетехнике отмечают, что в настоящее время не только восстановили, но и по сравнению с довоенным периодом значительно увеличили объемы производства нужного ВСУ артиллерийского оружия.

Изделия поставляют разным силовым ведомствам как за государственное финансирование, так и за средства волонтерских организаций.

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Напоминаем:

В начале июля немецкий концерн Rheinmetall объявил о намерении открыть в Украине завод по производству боеприпасов, танков и другой бронетехники в течение 12 недель.

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar в Украине.