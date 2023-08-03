Всего за сутки уже два судна отказались швартоваться в порту "Измаил" после атаки РФ

За минувшие сутки уже два судна, направлявшиеся в порт "Измаил" под загрузку, отказались швартоваться после атаки в ночь на среду портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области иранскими ударными беспилотниками типа "Shahed".

Об этом сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, передает "Интерфакс Украина".

"За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были... все о них знают", - сказал представитель Одесской железной дороги.

При этом, согласно данным приложения для мониторинга военно-морского движения Marine Traffic, в порту "Измаил" в четверг находится 117 судов, ожидается 20 судов, 21 судно отправляется в ближайшие 24 часа.

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Напоминаем:

В понедельник, количество судов в порту "Измаил", по данным Marine Traffic, выросло до 120 против 109 на прошлой неделе. В течение недели количество судов в порту составляло 111-113.

В ночь на среду, 2 августа, в результате российской атаки на морской порт "Измаил" и инфраструктуру "Украинского Дунайского пароходства" было уничтожено 40 тыс. тонн зерна, на которое ожидали страны Африки, Китая и Израиля.

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Кроме того, повреждены или разрушены около 10 жилых домов, 15 квартир, здания гостиниц и офиса "Украинского Дунайского пароходства", учебное заведение. Как отметил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, не пострадал ни один военный объект - пострадали только гражданские объекты: портовая инфраструктура, складские помещения, зерновые терминалы.