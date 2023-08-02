В Минвосстановлении рассказали, куда должно было идти зерно, которое Россия уничтожила атакой на Измаил

Россия ночной атакой на Измаил уничтожила зерно, которое ждали в Африке, Китае, Израиле - Кубраков

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном - повреждено почти 40 тыс тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. ... Жизни сотен миллионов людей. В Украине, в Европе, в Африке. Взрослых и маленьких, бедных и богатых, тех кто на стороне цивилизации и тех, кто, к сожалению, до сих пор поддерживает россиян", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что украинское зерно незаменимо для мира и в ближайшие годы не может быть заменено ни одной другой страной.

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"Именно поэтому любое нарушение логистических цепочек вызывает дефицит и скачок цен, который влияет на каждого человека в мире", - отметил чиновник.

По его словам, наибольшим разрушениям подвергся порт Измаил. Повреждены морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

"Это именно те порты, которые сегодня стали основой глобальной продовольственной безопасности. Сегодня ночью Россия атаковала их иранскими дронами", - сказал вице-премьер.

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"Мир должен сопротивляться. Атаки на украинские порты - угроза миру. Мы способны защитить себя, наши силы ПВО умеют эффективно применять оружие. Нам нужно его больше. Каждая установка - сохраненная жизнь. Скорость и решительность - это удел сильных", - добавил он.

Напоминаем:

В результате атаки ударных БпЛА россиян на юг Одесской области в ночь на 2 августа, повреждения получили портовая, промышленная инфраструктура региона и элеватор.