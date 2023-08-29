Клиенты банка "Конкорд" получили уже почти 60% вкладов

За первую неделю с момента начала выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка "Конкорд" получили от Фонда гарантирования вкладов 374 млн грн - это 58% общей гарантированной суммы.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Активнее всего за возмещением от Фонда гарантирования вкладчики обращались в первые три дня с момента начала выплат. Так, из 374 млн грн вкладчики только с понедельника по среду получили 333 млн грн.

Примечательно также то, что все больше вкладчиков банков, которые ликвидируются, выбирают дистанционный способ выплаты возмещения. Более трети назначенной к выплатам гарантированной суммы, а именно 156 млн грн, было получено вкладчиками АО "АКБ "КОНКОРД" без посещения отделения банка-агента Фонда", - рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталья Рудуха.

Реклама:

Выплаты вкладчикам "Конкорда" продолжаются.

"Учитывая нормы действующего законодательства, вкладчики АО "АКБ "КОНКОРД" получают гарантированное возмещение в полном объеме суммы вклада вместе с начисленными по состоянию на конец дня 1 августа 2023 года процентами", - добавили в Фонде.

Напомним:

Реклама:

Правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ "КОНКОРДˮ и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

Причина такого решения - систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Вкладчикам банка "Конкорд" вернут почти 640 миллионов.

Экономическая правда